"فيراري أبوظبي" تحتفل بالسنة الصينية الجديدة

تستمر #احتفالات_السنة_الصينية_الجديدة في "عالم فيراري أبوظبي" حتى 24 فبراير، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بفعاليات في المدينة الترفيهية من خلال الفنون الصينية التقليدية، وعروض السيرك، وعروض فنون الدفاع عن النفس، والتوازن على الدراجات الهوائية، وعروض الشهب النارية، والرقص بالحلقات.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية رأس السنة الصينية الجديدة في #عالم_فيراري_أبوظبي يوم الجمعة الماضي ببرنامج حافل بالعروض والأنشطة الترفيهية.

واستعرض الزوار الصغار مهاراتهم الفنية في تلوين الأقنعة وصنع الفوانيس، إلى جانب تعلّم مهارات فنون القتال التقليدية في أكاديمية "خليل للكونغ فو". كما استمتع الضيوف من العائلات والأصدقاء بالتجول في المدينة الترفيهية بركوب عربات الريكشا التقليدية والمشاركة في المسيرات الاحتفالية التي جابت المدينة طوال النهار.