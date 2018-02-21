غرفة جدة تطلق مهرجان "جدة بحر 2018" الجمعة القادم

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بجدة مهرجان #جدة_بحر_2018 في نسخته الأولى يوم الجمعة القادم، ما يعد من أبرز المهرجانات الثقافية الترفيهية التي تستهدف الزوار وذوي الاحتياجات الخاصة لدعم النشاط البحري، وذلك بمنتجع مكارم النخيل، وتستمر الفعاليات 8 أيام.

وأفاد أمين عام غرفة جدة حسن دحلان في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في مقر الغرفة، أن المهرجان يعد الأول من نوعه في الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعهم، معرباً عن أمله في أن يحقق المهرجان من خلال فعالياته تطلعات #رؤية_2030 التي شملت كافة مناحي الحياة، بما فيها دمج فئات الاحتياجات الخاصة مع المجتمع، وإبراز المبدعين والمتفردين منهم.

وقال دحلان إن "المنتجعات السياحية التي ستشارك في إقامة الفعاليات، هي قرية النخيل، ومنتجع المرجان، ومرسى الأحلام، ومتنزه عطالله، ومنتجع بهادر، فيما يتضامن مع أعمال المهرجان كل من دار الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي الصم والبكم للبنين والبنات، والمؤسسة الخيرية للأيتام في منطقة مكة المكرمة.

ويخلق المهرجان مفهوماً جديداً يقوم على دعم كافة فئات المجتمع ودمج المملكة في كتلة واحدة تعمل من أجل دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية، بحسب قوله.