"طيران الإمارات" تسيّر "إيرباص A380" إلى هيوستن

أعلنت #طيران_الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل طائرات "إيرباص A380" لخدمة رحلاتها اليومية بين #دبي ومدينة #هيوستن الأميركية، اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كشفت الناقلة أخيراً عن تطوير خدماتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعلنت عن إطلاق خدمة من دون توقف بين دبي ونيويورك مطلع يونيو، والعودة إلى التشغيل على أساس يومي إلى فورت لودرديل وأورلاندو اعتباراً من 25 مارس 2018.

وتنضم هيوستن إلى أكثر من 40 وجهة ضمن شبكة "طيران الإمارات" العالمية تخدمها الناقلة بطائرات A380 العملاقة، وتشمل مومباي وكوالالمبور وسنغافورة والكويت.