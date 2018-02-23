الإمارات التاسعة عالمياً في إنتاج اليخوت الفخمة

كشفت بيانات منظمي "معرض دبي العالمي للقوارب" أن دولة الإمارات احتلت المركز التاسع عالميًا لعام 2018 في إنتاج اليخوت فائقة الفخامة، حيث تشهد الدولة تطوير 14 يختاً جديداً يبلغ طولها الإجمالي 611 متراً.

وتستقطب الدورة الـ26 لـ"معرض دبي العالمي للقوارب" 845 شركة من 61 دولة، من ضمنها العديد من الدول التي تشارك لأول مرة مثل روسيا البيضاء وجيبوتي وإندونيسيا وإسكتلندا.

وسيشهد الحدث الذي يقام للمرة الأولى على "قناة دبي المائية" من 27 فبراير/‏‏‏شباط لغاية 3 مارس/‏‏‏آذار 43 إطلاقًا عالميًا وإقليمياً ليخوت وقوارب متنوعة، فيما تزيد قيمة القوارب المشاركة في دورة هذا العام على 1.5 مليار درهم. جاء هذا على هامش المؤتمر الصحفي للكشف عن فعاليات "معرض دبي العالمي للقوارب" الذي ينطلق هذا العام في دورته رقم 26، خلال الفترة بين 27 فبراير/‏‏‏شباط و3 مارس/‏‏‏آذار، في موقع جديد على "قناة دبي المائي" في منطقة جميرا.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل وفعاليات الحدث، وتم الإعلان عن انتقال المعرض بحلول 2020 إلى موقعه الجديد والدائم في «دبي هاربور» مع اختتام أعمال التطوير على المشروع.

وتستضيف دورة 2018 من "معرض دبي العالمي للقوارب" 20 يختًا فائق الفخامة، من ضمنها مركب "سيرينتي" الذي يبلغ طوله 72 متراً، والذي تولت شركة أوستال تصنيعه، إضافة إلى مركب "هيسن روكيت" الذي يبلغ طوله 50 متراً.

الصناعات الملاحية

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصناعات الملاحية العالمية 3 تريليونات دولار بحلول 2030، وفيما تساهم السياحة البحرية والشاطئية بما يزيد على ربع هذه القيمة، فإن الطلب على رحلات بحرية فريدة يشهد تزايدًا كبيرًا. وكانت دبي قد استقبلت 15.8 مليون سائح في عام 2017، وفيما تواصل دبي اجتذاب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، فإنها تعمل باستمرار على تسهيل وتوفير العديد من النشاطات الملاحية، وتستعد دبي الآن لاستقبال آلاف الزوار الذين ينتمون لأكثر من 120 بلداً لزيارة معرض دبي العالمي للقوارب في مقره الجديد على قناة دبي المائية، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأشار سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المستشار الأول لـ"معرض دبي العالمي للقوارب" إلى نمو المشاركات في المعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة مشيراً إلى أن مكانة دبي الرائدة كعاصمة عالمية لقطاع الملاحة ساهمت في تحقيق النجاح المتواصل الذي يحققه المعرض. ومنذ أن انطلق المعرض لأول مرة قبل 26 عاماً، والحدث يتابع نموه وتوسعه ليضم جميع مجالات هذه الصناعة الواسعة والهامة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم.

ويعد أكبر مشروع يخت يتم تطويره في الإمارات لهذا العام سيكون "ماجستي 175" الخاص بشركة جلف كرافت، التي تعد من أكبر الشركات العارضة خلال معرض دبي العالمي للقوارب.

وقال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي في جلف كرافت: "يمثل معرض دبي العالمي للقوارب فرصة هامة للشركات في الإمارات من أجل استعراض قدراتها في حدث عالمي، إضافة إلى إمكانية التواصل مع رواد صناعة الملاحة البحرية في العالم، والذين ينظرون إلى دبي، والإمارات، والمنطقة باعتبارها سوقاً بالغة الأهمية".