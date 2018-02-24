ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي ينطلق الاثنين

برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، يفتتح ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الأول، الاثنين المقبل، فعالياته بفندق ماريوت بالعاصمة السعودية الرياض.

ويهدف الملتقى في دورته الأولى لمواكبة ما تشهده المملكة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من توسع ونمو، وبالأخص في القطاع الفندقي الذي تشهده المملكة عموماً والرياض على وجه الخصوص، ولتسليط الضوء على هذا النشاط ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار فيه.

ويتضمن الملتقى العديد من المواضيع المحفزة لفرص الاستثمار السياحي والتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات السياحية عبر جلسات وورش عمل، إلى جانب معرض مصاحب للشركات الفندقية.