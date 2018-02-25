الاستثمار السياحي يتصدر مناقشات الملتقى الفندقي بالرياض

تتصدر فرص #الاستثمار_السياحي، مناقشات ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الأول، غداً في #الرياض، تحت رعاية رئيس هيئة السياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويهدف الملتقى في دورته الأولى مواكبة ما تشهده المملكة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من توسع ونمو لا سيما في القطاع الفندقي، وتسليط الضوء على هذا النشاط ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار فيه.

ويتضمن الملتقى العديد من الموضوعات المحفزة لفرص الاستثمار السياحي والتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات السياحية، عبر جلسات وورش عمل، إلى جانب معرض مصاحب للشركات الفندقية.