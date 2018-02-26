روسيا: لهذا السبب تأخر استئناف الرحلات لمصر

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير النقل، ماكسيم سوكولوف، قوله اليوم الاثنين، إن استئناف الرحلات إلى #مصر تأخر بسبب عدم توصل شركات الطيران لاتفاق على خدماتها الأرضية.

وكان سفير مصر لدى #روسيا قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إن شركة الطيران الروسية الوطنية "ايروفلوت" ونظيرتها المصرية #مصر_للطيران تجريان مباحثات بشأن استئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة، وهو أمر قال إنه يأمل في إمكانية تحقيقه.

اوقال سوكولوف إن روسيا ومصر قد تستأنفان المحادثات بشأن فحص مطارات البحر الأحمر القريبة من منتجعي #شرم_الشيخ والغردقة خلال الربيع، بعد أن تُستأنف الرحلات الروسية إلى القاهرة.

وكانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر في أكتوبر 2015، بعد أن فجر متطرفون قنبلة بطائرة لشركة "متروجت" الروسية إثر مغادرتها منتجع شرم الشيخ السياحي، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها.