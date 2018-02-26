6.4 مليون مسافر على متن "طيران ناس" في عام

قام #طيران_ناس بنقل أكثر من 6,4 مليون مسافر على متن 60,000 رحلة جوية حلّق بها إلى وجهاته الداخلية والدولية في العام 2017، على متن أسطول طائرات حديث وصل إلى 31 طائرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر بن عبدالرحمن المهنا أن إجمالي المسافرين للوجهات الداخلية بلغ 4,4 مليون مسافر على متن 41,000 رحلة، فيما بلغ إجمالي المسافرين للوجهات الدولية مليوني مسافر على متن 19,000 رحلة.

وبين أنّ "طيران ناس" يسعى في عام 2018 للوصول إلى وجهات جديدة داخلية ودولية، لا سيما مع وصول أولى طائراته الجديدة وانضمامها إلى أسطوله في الصيف القادم، ضمن الصفقة التي أبرمت في يناير من العام الماضي، ووقّع "طيران ناس" من خلالها ثاني أكبر عقد من نوعه لشراء الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث وقع مع شركة #إيرباص اتفاقية لشراء 120 طائرة من طراز A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.