تراجع طفيف في حركة السفر عبر مطار دبي في يناير

سجل #مطار_دبي_الدولي تراجعاً بلغ 1% في حركة المسافرين في يناير الماضي، مع تراجع عدد الطائرات التي هبطت وأقلعت من أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين.

وقالت مؤسسة #مطارات_دبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد المسافرين عبر المطار بلغ 7.96 مليون مسافر في يناير على متن 35 ألفاً و306 رحلات طيران، انخفاضاً من 8.04 مليون قبل عام على متن 36 ألفاً و592 رحلة.

وقالت "مطارات دبي" إن عدد المسافرين كان أكبر في الشهر ذاته من العام الماضي، بسبب السنة الصينية الجديدة، وهي فترة عطلات رئيسية، والتي بدأت في يناير 2017، ولكن هذا العام بدأت في منتصف فبراير.

وينتظر المطار نمواً متواضعا هذا العام، ويتوقع أن تزيد حركة المسافرين 2.4% إلى 90.3 مليون، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ بداية العقد الحالي.

ونزلت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 2.9% على أساس سنوي، مع مناولة 202 ألف و233 طنا في يناير.