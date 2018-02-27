"ماريوت" تخطط لجذب استثمارات بملياري دولار إلى السعودية

قال مسؤول تنفيذي إن "ماريوت إنترناشيونال" تتوقع جذب استثمارات بملياري دولار إلى #السعودية في السنوات الأربع القادمة، من خلال مضاعفة عدد الغرف الفندقية التي تديرها هناك.

وتهدف المملكة لدعم #السياحة المحلية والدولية في خطتها لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات #النفط. وحددت مستوى مستهدفا لإنفاق السياح المحليين والأجانب عند 46.6 مليار دولار في 2020، ارتفاعا من 27.9 مليار دولار في 2015.

وقال أليكس كرياكيديس الرئيس والعضو المنتدب للشرق الأوسط وإفريقيا في "#ماريوت لرويترز إن شركته ستزيد عدد الغرف في فنادقها إلى حوالي 12 ألفا و500 في السنوات الأربع المقبلة، من نحو 6800 غرفة حاليا.

وأضاف في مقابلة أن العمل جار الآن في بناء نحو ستة آلاف غرفة جديدة بتكلفة ملياري دولار، مضيفاً أن الشركة ستدير 52 فندقا حال استكمال العمل، ارتفاعا من 23 فندقا الآن.

وتدير الشركة علامات "ماريوت" و"ريتز كارلتون" و"لوميرديان" و"شيراتون" في السعودية، بين علامات أخرى.

وقال كرياكيديس إن الإغلاق المؤقت لـ"ريتز كارلتون" لم يلحق ضررا بعمليات المجموعة في المملكة، مضيفاً أن الحملة على الفساد ينبغي أن تطمئن المستثمرين.

وأضاف أن السياحة المحلية لا تزال تشكل معظم الزائرين.

وقالت السلطات السعودية إنها ستصدر تأشيرات سياحية للأجانب هذا العام، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل.

ولاجتذاب زائرين، قالت المملكة إنها ستطور منتجعات في حوالي 50 جزيرة في البحر الأحمر قبالة الساحل السعودي، ومدينة ترفيهية جنوبي الرياض تتضمن ملاعب للغولف ومضمارا لسباق السيارات وحديقة عامة للألعاب والترفيه.