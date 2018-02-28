انطلاق معرض دبي العالمي للقوارب 2018

افتتح رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الدورة 26 من معرض دبي العالمي للقوارب في موقعه المؤقت الفريد على قناة دبي المائية بجميرا بالقرب من نادي دبي للسيدات.

وتقام فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام بين 27 فبراير و3 مارس، وتستضيفه قناة دبي المائية، قرب نادي دبي للسيدات، ويعد المعرض الحدث الأهم على روزنامة قطاع الملاحة الترفيهية، وتستقطب فعالياته المتنوعة الآلاف من هواة الملاحة ومحبي النشاطات المائية من كافة أنحاء المنطقة.

ويعتبر النجاح المتواصل لمعرض دبي العالمي للقوارب وأهميته في المنطقة انعكاسًا للمكانة التي يتمتع بها قطاع الملاحة في دبي.

ويوفر هذا المعرض السنوي منصة عالمية لكبرى العلامات التجارية تستعرض فيه أحدث منتجاتها أمام العملاء المحتملين من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

حضور بارز لليخوت المحلية

وتشهد دورة هذا العام حضورًا نوعيًا للشركات الإماراتية يتضمن جلف كرافت، إذ يستعرض أكبر صانع لليخوت الفاخرة في دولة الإمارات مجموعة مختارة من مراكبه الأخاذة، ومن ضمنها الظهور الأول لليخت العملاق ماجستي 140، إلى جانب عدد من الإطلاقات الأخرى.

كما كشفت الشركة عن قاربها الجديد ماجستي 62 والذي يمكن الحصول عليه بنسختين مختلفتين، وعرضت الشركة عدداً من منتجاتها والتي تتضمن إضافة إلى اليخوت والقوارب طرازات مختلفة من علامة ماجستي وهي ماجستي 100 وماجستي 77 وماجستي 48.

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة "جلف كرافت": إن البنية التحتية في الإمارات تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمراسي التي تشهد نمواً عاماً بعد عام وهي قادرة على دعم قطاع الصناعة بشكل عام والمساهمة في تطوره ونموه والتي تعد ضرورية لدعم أي من قطاعات الأعمال.

وأشار الشعالي إلى أن الشركة تشارك بنسبة 15% من عدد اليخوت في المعرض وهو ما يشكل 30% من القيمة الإجمالية للقوارب واليخوت المعروضة، وتتطلع الشركة إلى إرساء معايير جديدة في صناعة يخوت الميغا خلال الفترة القادمة لتضمن لعملائها تجربة فريدة ومميزة، مدعوماً بوجود المرافق الحديثة والإمكانيات الصناعية التي تطورت عبر سنين من العمل في الشركة.

وعن تأثير الضريبة على صناعة اليخوت قال الشعالي إنه من الصعب معرفة الأثر الفعلي لضريبة القيمة المضافة على القطاع لأننا ما زلنا في المراحل الأولى وهذا يعتبر المعرض الأول بعد تطبيق الضريبة، مشيراً إلى أن العام الحالي يشهد استقراراً لمبيعات الشركة خاصة على صعيد أسواق المنطقة.

كما تستعرض إناتا قاربها الجديد من نوع فويلر المصنوع في الإمارات. ويقدم اليخت الطائر للزائرين والزبائن خلال الحدث أعلى مستوى من الانسيابية أثناء القيادة.

وللمرة الأولى خلال الحدث، كشفت شركة بورغس لليخوت أنها تقبل دفعات مالية بالعملة الافتراضية "بيتكوين" ليختها نورديك ستار بطول 37 متر، من تصنيع الشركة الإيطالية سي آر إم.

تقام فعاليات الدورة 26 من معرض دبي العالمي للقوارب على قناة دبي المائية، ويستقبل الحدث الزوار يوميًا من 3 عصرًا إلى 9:30 مساءً، من 27 فبراير إلى 3 مارس 2018.