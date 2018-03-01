"ليلة السيدات" تعود مجدداً إلى "ياس ووتروورلد أبوظبي"

أعلنت #ياس_ووتروورلد عن عودة فعاليتها السنوية المفضلة "ليلة السيدات" في موسم جديد وسط أجواء من الراحة والخصوصية التامة.

وفي كل يوم خميس واعتباراً من 8 مارس، ستوفر ليلة السيدات للزائرات تجربة أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية مستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ في #أبوظبي.

وفي هذا الموسم، سيكون بانتظار السيدات مغامرات مائية حيث صممت الحديقة العديد من الأنشطة خصيصاً لهن، بالإضافة إلى مغامرة أسطورة "اللؤلؤة المفقودة".

ومن أجل ضمان الخصوصية التامة لكل سيدة، لا يسمح بالتصوير، ولن يسمح بدخول أو وجود الرجال في الحديقة الترفيهية خلال وقت الفعالية. وعلاوة على ذلك، ستكون الحديقة المائية مجهزة بفريق يتكون بالكامل من النساء، بما في ذلك المسؤولات عن تشغيل الألعاب والمنقذات وحتى الـ"دي جي".

وقالت بيانكا ساموت المديرة العامة لـ"ياس ووتروورلد": "نحرص دائماً على تقديم تجربة متميزة لزائراتنا وسط أجواء من الخصوصية التامة خلال "ليلة السيدات"؛ وذلك بتوفير مغامرات جديدة نسعى من خلالها دائماً إلى إضفاء البهجة والفرحة على كل سيدة في كل لحظة".

وستكون الأبواب مفتوحة في "ياس ووتروورلد" أمام السيدات كل خميس من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.