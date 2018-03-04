باكو.. الوجهة المباشرة الجديدة لـ"الاتحاد للطيران"

أطلقت #الاتحاد_للطيران، أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وباكو، حيث انطلقت الرحلة الأولى، EY297، من أبوظبي حاملة وفداً خاصاً يضم دبلوماسيين وكبار الشخصيات وممثلين عن وسائل الإعلام، وأعضاء في الإدارة العليا لـ"الاتحاد للطيران".

وعند وصولها إلى باكو، تم استقبال الرحلة بتقليد إطلاق رشاشات المياه، تبعه رفع علمي دولتي #الإمارات و #أذربيجان من نوافذ مقصورة قيادة الطائرة.

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نشعر بحماسة كبيرة لإطلاق رحلات منتظمة تربط بين أبوظبي وباكو، التي تعتبر الرحلات المباشرة الوحيدة بين العاصمتين. هناك طلبٌ قوي من كلا الدولتين على إطلاق رحلات مباشرة على هذه الوجهة، وحرصنا على مواكبة متطلبات المتعاملين. وستزيد الخدمة الجديدة من حركة المسافرين من دولة الإمارات وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين".

وتابع: "زاد قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول إلى أذربيجان في العام 2015 من الاهتمام بالسفر إلى هناك، ما أدى إلى زيادة عدد الزوار منذ بدء تطبيق القرار".

وأعلنت "الاتحاد للطيران" أخيراً عن الشراكة بالرمز مع الخطوط الجوية الأذربيجانية حيث تحمل طائرات "الاتحاد للطيران" حالياً رمز J2 الخاص بالخطوط الجوية الأذربيجانية على خط أبوظبي- باكو.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية الأذربيجانية من الحجز على متن رحلات المشاركة بالرمز من وإلى أبوظبي، والسفر إلى مختلف أنحاء العالم بفضل شبكة الوجهات العالمية الواسعة للاتحاد للطيران.

وقال رئيس الخطوط الجوية الأذربيجانية، جهانجير أسكيروف: "هناك شراكة طويلة على مستوى الطيران المدني بين الخطوط الجوية الأذربيجانية والاتحاد للطيران. وستسمح الرحلات المشتركة بين الشركتين لمواطني أذربيجان بتوسعة نطاق أسفارهم، إضافة إلى جذب المزيد من السياح وخلق فرص جديدة للمسافرين في رحلات العمل".