غلف كرافت: هامش ربح قطاع اليخوت يصل إلى 10%

قال رئيس مجلس إدارة شركة #غلف_كرافت محمد الشعالي، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش معرض دبي العالمي للقوارب، إن هامش الربح لصناعة وبيع اليخوت تتراوح ما بين 0 إلى 10% لأن القطاع يحمل فرص متساوية مابين الربح والخسارة.

وأضاف الشعالي أنه من بين العوامل التي تؤثر على #سوق_اليخوت أسعار النفط والسوق العالمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة Gulf Craft أن قطاع اليخوت يعتمد على السوق العالمية وليس المحلية فقط.

إلى ذلك، شهدت فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب الظهور الأول لليخت العملاق ماجستي 140، إلى جانب عدد من الإطلاقات الأخرى.

كما كشفت الشركة عن قاربها الجديد ماجستي 62 والذي يمكن الحصول عليه بنسختين مختلفتين، وعرضت الشركة عدداً من منتجاتها والتي تتضمن إضافة إلى اليخوت والقوارب طرازات مختلفة من علامة ماجستي وهي ماجستي 100 وماجستي 77 وماجستي 48.

وقال محمد الشعالي، إن البنية التحتية في الإمارات تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمراسي التي تشهد نمواً عاماً بعد عام وهي قادرة على دعم قطاع الصناعة بشكل عام والمساهمة في تطوره ونموه والتي تعد ضرورية لدعم أي من قطاعات الأعمال.

وأشار الشعالي إلى أن الشركة تشارك بنسبة 15% من عدد اليخوت في المعرض وهو ما يشكل 30% من القيمة الإجمالية للقوارب واليخوت المعروضة، وتتطلع الشركة إلى إرساء معايير جديدة في صناعة يخوت الميغا خلال الفترة القادمة لتضمن لعملائها تجربة فريدة ومميزة، مدعوماً بوجود المرافق الحديثة والإمكانيات الصناعية التي تطورت عبر سنين من العمل في الشركة.