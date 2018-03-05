5 حقائق عن رحلات السياحة البحرية عالميا

من المنتظر أن تشهد رحلات #السياحة_البحرية في المنطقة تحسنا ملحوظا مع التعاون، الذي أعلن عبر مشروعين مشتركين بين السعودية ومصر.

وستعمل السعودية بالتعاون مع #مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في #البحر_المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد انتهاء موسم الصيف في البحر الأحمر.

وهناك بعض الحقائق حول رحلات السياحة البحرية عالميا.

عدد المسافرين على متن رحلات بحرية في 2017

26 مليون مسافر

عدد السفن الجديدة في 2017

26 سفينة

الطاقة الاستيعابية المضافة في 2017

30 ألف مسافر

صناعة الرحلات البحرية في 2016

مليون موظف

40 مليار دولار من الرواتب والأجور