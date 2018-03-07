مهرجان الربيع ينطلق قريباً في "ياس ووتروورلد" أبوظبي

تنطلق فعاليات موسم جديد في #ياس_ووتروورلد مع بدء مهرجان الربيع في الفترة من 16 مارس إلى 7 أبريل. ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض المصممة لإضفاء أجواء احتفالية على الحديقة المائية.

وتنظم "ياس ووتروورلد" ضمن فعاليات المهرجان وللسنة الثانية على التوالي عروض حوريات البحر، التي تقام في كل عطلة نهاية أسبوع خلال فترة #مهرجان_الربيع، وخلالها ستتم مشاهدة استعراض الحوريات على أنغام الموسيقى تحت الماء، إلى جانب فرصة لقاء الحوريات لالتقاط الصور.

وخلال هذا المهرجان، ستقدم "ياس ووتروورلد" جدولاً من الفعاليات والأنشطة العائلية التي تشكل الموسيقى الحية جزءاً هاماً منها، إضافة إلى لعبة الترامبولين العملاقة في بحيرة أمواج. كما سيتم توفير "ياس شيك" لضيوف الحديقة، وهو مشروب ملون ممزوج بالكريما المخفوقة والحلوى تم ابتكاره من أجل مهرجان الربيع.

وقالت بيانكا ساموت، المديرة العامة لـ"ياس ووتروورلد": "يُشكل مهرجان الربيع وقتاً مميزاً بالنسبة لنا في ياس ووتروورلد، حيث نتطلع إلى تقديم أفضل ما لدينا من عروض وأنشطة موسمية تثري تجربة ضيوفنا بذكريات جديدة لا تنسى في الحديقة المائية، وتضفي أجواء احتفالية عائلية خاصة بهذا الموسم".

وسيتوّج مهرجان الربيع، الذي يمتد على مدى ثلاثة أسابيع، بفعالية البحث عن البيض في جزيرة ياس في 7 أبريل، حيث ستتم دعوة الضيوف للعثور على آلاف البيض المخبأ في أرجاء الحديقة.