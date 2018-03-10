السياح الصينيون يتصدرون زوار أبوظبي بـ 2018

شهدت فنادق أبوظبي منذ بداية العام نمواً في معدلات الإشغال والطلب السياحي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي محققة متوسط إشغال بنحو 80%، وسط تفاؤل عاملين في القطاع بتحقيق معدلات نمو مستمرة خلال العام الجاري بحسب صحيفة الاتحاد.

واستحوذ السوقان الصيني والمحلي على النسبة الأكبر من الطلب منذ بداية العام يليهم الأسواق الخليجية والهندية والأوروبية.

وقال نعمة درويش الرئيس التنفيذي لمجموعة «جنة للفنادق»، إن فنادق المجموعة بأبوظبي حققت نموا بنسبة 7% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في معدلات الإشغال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الفنادق إشغالاً يتراوح بين 75 إلى 85%، متوقعاً أن يتم تحقيق نمو يصل إلى 12% في الإشغال خلال العام الجاري.

وأشار درويش إلى أن «السيف منتجع وسبا الأندلس» في أبوظبي التابع للمجموعة شهد نمواً ملحوظاً من السوق المحلي بشكل رئيس في يناير وفبراير الماضيين، حيث حقق إشغالاً يصل إلى 81%.

وأضاف أن فندق جنة برج السراب في أبوظبي حقق إشغالاً يصل إلى 73%، لافتاً إلى أن الفندق شهد نمواً ملحوظاً من السياحة الترفيهية من السوق الصيني بشكل رئيس، إلى جانب نمو من سياحة الأعمال، وذلك عبر أسواق أوروبية على رأسها بلجيكا وبريطانيا.

ولفت درويش إلى تفاؤله بأداء القطاع للأشهر المقبلة، في وقت يتم التخطيط لفترة الصيف من خلال العمل على استقطاب أسواق متنوعة لزيارة الإمارة خلال الصيف.

وتصدرت الصين قائمة أكبر الأسواق الخارجية من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في الإمارة، خلال العام الماضي، عقب تسهيل إجراءات حصول الزوار الصينيين على تأشيرات الدخول عند الوصل، حيث ارتفع عدد النزلاء من الصين بنسبة 60%، ليتجاوز 372 ألف نزيل.