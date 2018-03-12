3 دول تتصدر قائمة المسافرين عبر مطار أبوظبي..تعرف عليها

استقبل مطار أبوظبي الدولي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 3.6 مليون مسافر، في وقت سجلت حركة الطائرات 23.5 ألف حركة، بحسب بيانات مطارات أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن الهند والمملكة العربية السعودية وبريطانيا تصدرت الدول الأكثر حركة من المسافرين عبر مطار أبوظبي، ومن ناحية الوجهات فتصدرت وجهات لندن وبانكوك ودلهي ومومباي وجدة حركة المسافرين عبر المطار، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وتفصيلاً حول بيانات شهر يناير، استقبل مطار أبوظبي الدولي 1.9 مليون مسافر فيما بلغت حركة الطائرات 12.5 ألف حركة، في وقت تصدرت وجهات لندن وبانكوك ومومباي ودلهي وجدة أكثر الوجهات التي شهدت أعلى حركة من المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي ليشكلوا نحو 16% من إجمالي حركة المسافرين..

وفيما يتعلق بالدول، فتصدرت الهند في يناير الماضي حركة المسافرين بواقع 365.3 ألف مسافر، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 138.7 ألف مسافر، ثم المملكة المتحدة بواقع 133.3 ألف مسافر.

أما شهر فبراير، فاستقبل مطار أبوظبي الدولي 1.68 مليون مسافر و11 ألف حركة طائرات، وتصدرت وجهات لندن وبانكوك ودلهي ومومباي وجدة الأكثر طلباً من المسافرين على التوالي، أما الدول فتصدرت أيضاً الهند بواقع 302 ألف مسافر ثم المملكة المتحدة بواقع 125.5 ألف مسافر ثم المملكة العربية السعودية بواقع 114.9 ألف مسافر.

يذكر أن مطار أبوظبي الدولي على تصنيف المطار الأسرع نمواً في العالم خلال العقد الماضي، في الربط الجوي وفقاً لتقرير "الربط الجوي لقطاع المطارات 2017"، الذي أصدره المجلس الدولي للمطارات في ديسمبر الماضي، حيث أظهر التقرير أن مطار أبوظبي الدولي، يعتبر الأسرع نمواً على الصعيد العالمي على مدى العشر سنوات الماضية، حيث سجل نمواً في الربط الجوي بنسبة% 1479 بين عامي 2007، ونهاية 2016، لتتجاوز هذه النسبة معدل نمو المطارات الدولية الرئيسية في أوروبا وأميركا الشمالية.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي خلال العشر سنوات الماضية نحو 150 مليون مسافر، فيما بلغ عدد مسافري الربط الجوي "الترانزيت" 84.7 مليون مسافر، حيث حقق المطار معدلات نمو سنوية في مسافري الربط الجوي.