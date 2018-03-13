السياحة في عُمان تنمو بـ 13٪ حتى 2021

من المتوقع أن يزداد عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عُمان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13٪ بين عامي 2018 و2021، وفقاً لبيانات صدرت قبيل انعقاد معرض #سوق_السفر_العربي (الملتقى 2018)، والذي يقام في مركز#دبي التجاري العالمي في الفترة 22 - 25 أبريل القادم.

وأشار تقرير نشرته "كوليرز انترناشونال" إلى أن هذا النمو سيتعزز بفضل الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يمثلون 48٪ من إجمالي زوار سلطنة عُمان في العام 2017.

كما تبلغ نسبة القادمين من الهند (10%) وألمانيا (6%) والمملكة المتحدة (5٪) والفلبين (3٪). ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل القوانين الجديدة لإصدار التأشيرات وزيادة عدد رحلات الطيران.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أكبر سوق مصدر لسلطنة عُمان، حيث ازداد عدد القادمين من هذه المنطقة بمعدل سنوي يبلغ 20٪ بين عامي 2012 و2017.

وقد ساهمت هذه العوامل بارتفاع عدد الشركات التي تتطلع إلى دخول سوق #السياحة العماني.

وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "توضح أحدث البيانات أن عدد زوار سلطنة عمان سيستمر بالنمو مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية من الحكومة العمانية في إطار خططها لتنويع مصادر دخلها. وتعتبر سلطنة عمان وجهة رائعة من حيث الجذب السياحي والبيئة والثقافة والتراث فضلاً عن كونها مركزاً رئيسياً للسفر الجوي".

مشاريع فندقية

أعلنت العديد من سلاسل الفنادق الكبرى أخيراً عن إطلاق مشاريع جديدة في مسقط، ليرتفع عدد الغرف الفندقية من 10,924 غرفة في العام 2017 إلى 16,866 غرفة في عام 2021.

وتشمل هذه المشاريع الجديدة أول فنادق "نوفوتيل" في مسقط، وفندق "كراون بلازا" من فئة الـ 4 نجوم ويضم 300 غرفة، وفندق "جي دبليو ماريوت" الذي يضم 304 غرفة، وكلها تقع بالقرب من مركز عمان للمعارض والمؤتمرات. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم مجموعة "ستاروود" بتطوير فندق (W Hotel) من فئة الـ 5 نجوم.

وفي أكتوبر 2017، عززت فنادق ومنتجعات "موفنبيك" استراتيجيتها التوسعية في سلطنة عُمان عبر الإعلان عن مشروعها الثالث في مسقط، وهو فندق "موفنبيك" مطار مسقط الذي يضم 370 غرفة. كما يجري تطوير مجموعة من المشاريع من قبل "كمبينسكي" و"أنانتارا".

وفي إطار الاستثمار المحلي في السلطنة، التزمت شركة عمان للفنادق والسياحة ببناء 10 فنادق في جميع أنحاء البلاد، بقيمة تبلغ 260 مليون دولار بحلول عام 2021.

وأضاف بريس: "بفضل الطلب القوي من رجال الأعمال والمسافرين بهدف الترفيه في سلطنة عمان، تستعد البلاد لاستضافة المزيد من الضيوف في الفنادق من فئة الـ 4 والـ 5 نجوم خلال السنوات القادمة، مع استكمال العمل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وأوبرا مسقط. وقد يرتفع معدل الإشغال بنسبة تصل إلى 5٪ في العام 2018".

استثمار في البنية التحتية

استثمرت السلطنة بشكل كبير في البنية التحتية السياحية بما في ذلك المطارات، وأدى التوسع في مطارات مسقط و#صلالة إلى زيادة أعداد المسافرين إلى 12 مليون و1.2 مليون شخص على التوالي في العام 2016، بارتفاع قدره 16.6٪ و17٪ على التوالي، وبلغ النمو السنوي في العام 2017 نسبة 18٪ و24٪ على التوالي، كما يجري العمل على تطوير ثلاثة مطارات أخرى.

وسيسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيسي على مفهوم #السياحة_المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات، بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39,000 شخص، بمشاركة 2,661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.