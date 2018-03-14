أكبر شركة طيران روسية تستأنف رحلاتها إلى مصر في إبريل

قالت #إيروفلوت أكبر شركة طيران في #روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 إبريل، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.

وأجرت روسيا و #مصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015، حينما تعرضت طائرة ركاب روسية لتفجير أثناء طيرانها فوق شبه جزيرة #سيناء، بعد أن أقلعت من منتجع#شرم_الشيخ المصري، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها.

وأضر توقف الرحلات قطاع #السياحة في مصر، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة. وخفض أيضاً خيارات قضاء العطلات للسياح الروس الذين اجتذبتهم مصر برحلات شاملة الإقامة وعاملين يتحدثون الروسية وأسعار منخفضة نسبياً.

وستستأنف "إيروفلوت" الرحلات إلى مصر بعد "زيادة كبيرة في إجراءات الأمن". وقالت الناقلة الروسية إنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً من موسكو إلى القاهرة أيام السبت والاثنين والأربعاء.

وستكون رحلات العودة من القاهرة إلى موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وقالت "إيروفلوت" إنها ستسير رحلات يومية في الفترة من 12 يونيو إلى الثاني من يوليو، لتلبية زيادة في الطلب على السفر إلى روسيا التي ستستضيف بطولة #كأس_العالم لكرة القدم للعام 2018.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت موسكو والقاهرة ستتفقان على استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية على #البحر_الأحمر.