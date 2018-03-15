طيران الإمارات تحصل على خط منتظم من برشلونة لمكسيكو

سمحت السلطات الإسبانية لـ #طيران_الإمارات بتشغيل خدمات جوية منتظمة بين #برشلونة والعاصمة المكسيكية#مكسيكو_سيتي، في إطار ما يعرف باسم "حقوق الحرية الخامسة"، التي تسمح لشركات الطيران بتسيير رحلات بين دول أجنبية، بحسب ما أعلنته وزارة البنية التحتية والنقل والإسكان أمس.

وفي تعليق لـ"طيران الإمارات"، قال متحدث باسم الناقلة إنها "تدرس باستمرار إطلاق خدمات إلى وجهات جديدة، تلاحظ نمو الطلب عليها".

وتعني هذه العملية، بحسب البيان الإسباني، تعزيزاً مهماً لنمو حركة النقل الجوي في مطار "إل برات" ببرشلونة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرحلات المباشرة بين برشلونة ومكسيكو سيتي يمكن أن تنقل أكثر من 150 ألف مسافر في السنة.

وأشار البيان إلى أن "طيران الإمارات" أعربت عن رغبتها في بدء العملية في أقرب وقت ممكن، بحيث يمكن البدء في تقديم الخدمات قبل نهاية العام، حيث سيتم ربط برشلونة ومكسيكو سيتي برحلة ذهاب وعودة يومياً على مدى العام، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.