"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى موسكو في 12 أبريل

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لـ #مصر_للطيران، اليوم الجمعة، إن الشركة قررت استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية #موسكو اعتبارا من 12 أبريل المقبل.

وذكر مسلم في بيان صحافي أن الشركة ستسير ثلاث رحلات أسبوعية إلى موسكو، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

جاء إعلان "مصر للطيران" بعدما قالت #إيروفلوت، أكبر شركة طيران في #روسيا، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 أبريل، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.

وأجرت روسيا و #مصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر، بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015، عقب تفجير طائرة ركاب روسية أثناء طيرانها فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من منتجع #شرم_الشيخالمصري، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وقالت "إيروفلوت" إنها ستسير رحلات يومية في الفترة من 12 يونيو إلى الثاني من يوليو لتلبية زيادة في الطلب على السفر إلى روسيا، التي ستستضيف بطولة #كأس_العالم لكرة القدم لعام 2018.