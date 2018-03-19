"العربية للطيران" تبدأ رحلاتها المباشرة بين سوهاج وجدة

أعلنت #العربية_للطيران #مصر اليوم الاثنين، عن بدء تسيير رحلاتها المباشرة من مدينة #سوهاج المصرية إلى #جدة في المملكة العربية #السعودية اعتباراً من 20 مارس 2018.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع شبكة وجهاتها إلى مختلف أنحاء المنطقة.

وبالإعلان عن الرحلات الجديدة التي ستقوم الناقلة الاقتصادية بتسييرها بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، تغدو مدينة جدة الوجهة السابعة التي تطلقها شركة "العربية للطيران" منذ بداية العام الجاري.

وتستغرق الرحلة بين المدينتين ساعة و20 دقيقة فقط، حيث ستنطلق رحلات الذهاب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من مطار سوهاج الدولي في الساعة 6:25 صباحاً، لتحط في جدة في تمام الساعة 9:00 صباحاً. في حين ستقلع رحلات الإياب من #مطار_الملك_عبدالعزيز الدولي في جدة في ذات الأيام في تمام الساعة 9:50 صباحاً، لتحط في مدينة سوهاج الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "في ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع السفر بشكل عام، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، نسعى في العربية للطيران إلى مواكبة هذا النمو والعمل على تلبية احتياجات أسواقنا الرئيسية. ومن هنا تأتي أهمية وجهتنا الجديدة إلى جدة من مدينة سوهاج، حيث ستسهم في دفع عجلة النمو في قطاع #السياحة والسفر في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير رحلات مباشرة بين المدينتين".

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى 147 وجهة عالمية انطلاقاً من خمسة مراكز عمليات رئيسية متوزعة على مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.