افتتاح 152 ألف غرفة فندقية في الخليج خلال سنوات

ستشغل الفنادق 20% من إجمالي مساحة معرض #سوق_السفر_العربي (الملتقى 2018) الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 22-25 أبريل القادم، حيث سيضم المعرض 68 جناحاً رئيسياً للفنادق المشاركة، بما في ذلك ثماني علامات تجارية جديدة، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 5000 متر مربع، إضافة إلى أكثر من 100 فندق من منطقة #الشرق_الأوسط تحت مظلة الهيئات السياحية الوطنية.

وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "يعتبر معرض سوق السفر العربي الوجهة المفضلة للسوق بالنسبة للعديد من العلامات التجارية الدولية والإقليمية، وتعكس الزيادة في المساحة المخصصة للفندق ضمن المعرض في العام 2018 العدد الكبير من المشاريع والعلامات التجارية الجديدة التي شهدناها أخيراً، وتستعد المنطقة لمزيد من المشاريع الرائعة في العام 2018".

وستكون أكبر الأجنحة في المعرض لشركة "مشاريع الموسى" التي تملك عدة فنادق تديرها #هيلتون و #ستاروود و#ماريوت وتاج ويندهام، وستكون مساحة هذا الجناح 185 متراً مربعاً. وتبلغ مساحة مجموعة فنادق #انتركونتيننتال120 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة جناح فنادق "رودا"، المجموعة الفندقية الأحدث في الشرق الأوسط، نحو 100 متر مربع.

واحتفالاً بدورته الخامسة والعشرين، سيرحب معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018) بمجموعة من العلامات التجارية التي كانت موجودة في الدورة الأولى من المعرض في العام 1994، بما في ذلك فنادق أبجر إنترناشيونال، ومجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، وفنادق ومنتجعات هوليدي إن، وماريوت انترناشيونال، وفنادق ومنتجعات شيراتون، وفندق سانت جيمس كورت في لندن.

وقد ساهمت العلامات التجارية في تعزيز معدل نمو قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تقوده حالياً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وتشير بيانات صادرة عن "إس تي آر" إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في السنوات القادمة افتتاح 152,551 غرفة فندقية من خلال 518 مشروعا، وتبلغ حصة دولة الإمارات 73,981 غرفة، والمملكة العربية السعودية 64,015 غرفة، وسلطنة عُمان 8,823 غرفة.

وأشار تقرير صادر عن "كوليرز إنترناشيونال" إلى أن سوق الضيافة في #السعودية سوف ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.5% وصولاً إلى عام 2022، فيما تبلغ هذه النسبة في #الإمارات 10.1%، وفي سلطنة عمان 11.8%.

وسيحقق النمو المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط فرصاً بمليارات الدولارات للاعبين الرئيسيين في المنطقة.

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي 2018 الضوء بشكل رئيسي على مفهوم #السياحة_المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع #السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39000 شخص، بمشاركة 2661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.