"أبوظبي" تطلق حملة سياحية في 4 مدن هندية

تطلق دائرة الثقافة والسياحة في إمارة #أبوظبي حملة ترويجية جديدة في 4 مدن هندية، على رأس وفد يضم مجموعة من شركائها العاملين بقطاع #السياحة والضيافة من 16 إلى 23 مارس 2018.

وتهدف الحملة إلى الترويج لأبرز معالم ومواقع ومقومات إمارة أبوظبي السياحية، بما يساهم في تحفيز المجتمع الهندي على زيارة العاصمة واستكشاف معالمها خلال العام الجاري، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

ويضم الوفد الذي تترأسه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فنادق روتانا، وتجارب ياس، وآرابيان رويال لإدارة الوجهات، وفنادق رويال روز، والاتحاد للطيران، وشركة الطيران جت إيرويز، ولاما تورز، ومشاريع السفريات الجوية، ومجموعة فنادق ومنتجعات وسبا أنانتارا، وفنادق هوليداي إن.

وتنطلق الحملة الترويجية الجديدة من مدينة شانديغار، ثم سينتقل الوفد إلى أحمد آباد على أن يستكمل طريقه بعدها إلى مومباي، لتكون محطته الأخيرة في مدينة بان.