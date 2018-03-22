"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى أربيل في 25 مارس

استأنفت #فلاي_دبي رحلاتها المنتظمة إلى مدينة #أربيل العراقية في أعقاب الإعلان الأخير عن#رفع_الحظر_الجوي على الطيران إلى أربيل، حيث هبطت رحلة الناقلة في مطار أربيل الدولي في تمام الساعة 16:10 عصر يوم الاثنين الماضي، على أن تبدأ الشركة رحلاتها اليومية اعتباراً من 25 مارس الجاري.

وتشغل "فلاي دبي" 7 رحلات أسبوعيا إلى أربيل باستخدام طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 800-737، وتتيح رحلات "فلاي دبي" مزيداً من خيارات السفر بين أربيل و #دبي وعبرها إلى أكثر من 100 وجهة على شبكة الناقلة الإماراتية.

وأفادت الشركة أن أعداد المسافرين عبر "فلاي دبي" بين أربيل ودبي ارتفعت بنسبة زادت عن 161% منذ انطلاق عملياتها في العام 2010.

وتوفر رحلات "فلاي دبي" للمسافرين خيارات مرنة لمواصلة رحلاتهم إلى وجهاتها العالمية أو عبر شراكتها مع "طيران الإمارات"، من خلال اتفاقية الرمز المشترك والوصول إلى أسواق رئيسة، مثل الصين وكوريا وماليزيا والسعودية وبفترات انتظار قصيرة.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي" إن "هناك طلباً كبيراً على رحلات فلاي دبي إلى أربيل وهذا الطلب يدفعنا دوما إلى تطوير خيارات السفر لعملائنا، كما أن توسيع شراكتنا مع طيران الإمارات تتيح للمسافرين مزيدا من الرحلات إلى مختلف الوجهات".

وأضاف "تعد أربيل واحدة من أكبر المدن العراقية وهي مركز تجاري واقتصادي مهم، بفضل تنوع مشاريعها في قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة وغيرها ونحن حريصون على خدمة هذه الوجهة الحيوية".

وكانت "فلاي دبي" قد بدأت بتسيير رحلاتها إلى أربيل العراقية في يوليو من العام 2010، حيث ساهمت الرحلات في تعزيز حركة التجارة والسياحة بين البلدين خصوصاً أن #العراق يعد اليوم واحداً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة#الإمارات.