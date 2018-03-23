تعرف على أكثر المطارات الأميركية ازدحاماً بالمسافرين

قالت وزارة النقل الأميركية إن أعداد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة والرحلات الدولية زادت بنسبة 3.4% في 2017 لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 965 مليون مسافر.

وقالت الحكومة إن عدد المسافرين على الرحلات الجوية الدولية ارتفع 4.8% في 2017 إلى 223.4 مليون راكب وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع، وإن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران الأجنبية في الرحلات المتجهة إلى أميركا والمغادرة لها زاد 6.1% العام الماضي.

ونقلت شركات الطيران 741.6 مليون راكب على الرحلات الداخلية في أميركا في 2017، بزيادة قدرها 3%.

ومن بين المطارات في الولايات المتحدة، ظل أتلانتا المطار الأكثر ازدحاما في 2017 بتعامله مع 50.2 مليون راكب تلاه مطار لوس أنجلوس (41.2 مليون راكب). وظل مطار جيه.إف.كيه في نيويورك المطار الأكثر ازدحاما للمسافرين على الرحلات الدولية.