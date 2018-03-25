كوانتاس الأسترالية تعلن عن "يوم تاريخي" للطيران العالمي

قال مسؤولون بشركة #كوانتاس إن أول رحلة مباشرة بين #أستراليا و #بريطانيا قد انطلقت اليوم الأحد من مدينة بيرث، ما يقلص زمن الرحلة بنحو ثلاث ساعات بعد إلغاء التوقف في سنغافورة أو الشرق الأوسط.

وتستغرق الرحلة 17 ساعة وتغطي مسافة تتجاوز 14 ألفاً و484 كيلومتراً على متن الطائرة "بوينغ 787-9 دريملاينر".

وهذه ثاني أطول رحلة طيران في العالم، بعد رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى أوكلاند، وتغطي مسافة 14 ألفاً و529 كيلومترا بزيادة 31 كيلومتراً فقط على الرحلة من بيرث إلى لندن.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس الرحلة بأنها "يوم تاريخي للطيران".

وقال عند انطلاق الرحلة: "من اليوم ستكون هناك رحلة مباشرة بين أستراليا وأوروبا ليس لها سابقة في الطيران المباشر. نحن مسرورون للغاية".

وقال وزير السياحة ستيفن سيوبو إن نحو 730 ألف سائح بريطاني يزورون أستراليا كل عام، وإن الخدمة الجديدة قد تعزز الاهتمام بأستراليا الغربية التي غالبا ما يتجاهلها الزائرون لصالح الساحل الشرقي.