"السنغافورية" تستكمل عائلة دريملاينر بأول طائرة 787-10

سلمت #بوينغ أول طائرة دريملاينر 787-10 لشركة #طيران_سنغافورة، لتستكمل عائلة الطائرات النفاثة الخفيفة، التي ترهن شركة صناعة الطائرات الأميركية مستقبلها بها.

وجرى تسليم مفتاح رمزي للطائرة للرئيس التنفيذي لشركة طيران سنغافورة قوه تشون فونغ أمس الأحد، على مدرج مصنع "بوينغ" في ساوث كارولاينا، وهو المصنع الوحيد الذي ينتجها أمام نحو ألف من العاملين في "بوينغ" والضيوف.

وأشاد كيث مكاليستر، الرئيس التنفيذي لبوينغ بالعلاقات التي تربط بين الشركتين منذ 45 عاماً.

وقال قوه إن "طيران سنغافورة"، كانت أول شركة طيران في جنوب شرق آسيا تشتري الطائرة بوينغ 747 العملاقة في 1972، وهي أول شركة طيران في العالم الآن تشغل العائلة الكاملة لطرز 787 دريملاينر.

وتنوي "طيران سنغافورة" التي زادت طلبيتها من الطائرة 787-10 إلى 49 طائرة في العام الماضي، البدء في تشغيل الطائرة في مايو، وستبدأ برحلة إلى أوساكا في اليابان ثم إلى بيرث في أستراليا.

والطائرة البالغ سعرها المعلن 326 مليون دولار تتمم عقد الطرز الثلاثة لتلك الطائرة التي بدأت بالطراز 787-8 في 2011.

ويبلغ طول الطائرة 78 متراً بزيادة 5.5 متر عن الطراز 787-9، وتسع نحو 330 راكباً بزيادة 40 راكباً عن 787-9، و88 راكباً عن الطراز الأول 787-8.