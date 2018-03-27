الطيران المدني: 92 مليون مسافر عبروا مطارات السعودية

سجلت مطارات المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2017، حيث وصل عدد المسافرين (91.8) مليون مسافر، أقلتهم (741.293) رحلة.

وحققت مطارات المملكة الـ 27 نسبة نمو مرتفعة في أعداد المسافرين وصلت إلى (7.7%) مقارنة بعام 2016، كما سجلت الرحلات نسبة نمو وصلت إلى (4.6%) ، بحسب إحصائيات أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني وحصلت "العربية.نت" على نسخة منها.

وشهدت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي) زيادة كبيرة في عدد المسافرين عام 2017، إذ بلغ عدد المسافرين عبرها نحو (78.046) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية (593.866) رحلة.

كما سجلت المطارات الداخلية ارتفاعاً نوعياً في أعداد المسافرين والرحلات، على إثر العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنها مشروع وطني للمطارات المحورية، الذي يهدف إلى ربط مطارات المملكة ببعضها البعض.

مما ساهم في توفير عدد من الرحلات ومعالجة مشكلة نقص المقاعد وقلة الرحلات بينها وبين بقية مطارات المملكة، وقد بلغ عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية خلال عام 2017م نحو (13.775) مليون مسافر، أقلتهم (147.427) رحلة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي أن الهيئة تعمل على تطوير شبكة المطارات لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف التميمي " هناك العديد من البرامج التي أطلقتها الهيئة وأسهمت بشكل مباشر في تطوير خدمات النقل الجوي في المملكة، لمواكبة النمو المضطرد في الحركة الجوية وتنامي الطلب المتزايد على السفر جواً عبر المطارات، ومنها برنامج دعم التذاكر على الوجهات منخفضة الحركة بين مناطق المملكة.

علاوة على برنامج وطني للمطارات المحورية التي طبقته الهيئة العامة للطيران المدني، حيث خصصت الهيئة مطار حائل ليكون مطاراً محورياً للمنطقة الشمالية، ومطار أبها مطاراً محورياً لخدمة المنطقة الجنوبية، وقد أسهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تحقيق زيادة كبيرة ومتنامية في أعداد المسافرين والرحلات بعد عام من تطبيقه".