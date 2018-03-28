"طيران الإمارات" تطلق رحلة يومية إضافية إلى براغ

أعلنت #طيران_الإمارات عن إطلاق رحلة يومية ثانية إلى العاصمة التشيكية #براغ، لتلبية الطلب المتنامي للسفر على هذا الخط، اعتباراً من يوليو المقبل.

وستنطلق الخدمة الجديدة بطائرة بوينغ 777-300ER وتوفر 360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث "8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية"، ما يساهم في تعزيز حركة #السياحة من خلال إتاحة 282 ألفاً و800 مقعد إضافي سنوياً على هذا الخط.

وستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 137" #مطار_دبي الدولي في الساعة 3:30 عصراً، لتصل إلى براغ في الساعة 7:55 مساءً، أما رحلة العودة "ئي كيه 138" فسوف تغادر براغ في الساعة 9:35 مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 5:30 من صباح اليوم التالي.

وتوفر الرحلة اليومية الجديدة طاقة شحن إضافية على طائرة بوينغ 777-300ER تصل إلى 23 طناً في كل اتجاه، مع حمولة كاملة من الركاب، ما يتيح للشركات التشيكية فرصاً أوسع لتصدير منتجاتها من المكائن والأدوية والمنتجات سريعة العطب، والمشغولات الزجاجية وقطع غيار السيارات إلى أسواقها الحالية ودخول أسواق جديدة.

وستعزز الرحلة اليومية الجديدة الرحلة الحالية التي تتم بطائرة A380، حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 139" دبي في الساعة 8:35 صباحاً، وتصل إلى براغ في الساعة 1 بعد الظهر، أما رحلة العودة "ئي كيه 140" فتقلع من مطار براغ الدولي في الساعة 3:55 عصراً، لتصل إلى دبي في الساعة 11:50 ليلاً.