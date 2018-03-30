7 ملايين مسافر عبر مطار دبي خلال فبراير

استقبل مطار دبي الدولي ما يقرب من 7 ملايين مسافر في شهر فبراير 2018، وفقاً لتقرير حركة المرور الشهري الصادر عن مطارات دبي أمس.

وأظهر التقرير ثبات دول شرق أوروبا على قائمة الدول الأكثر نمواً، حيث ازدادت حركة السفر بين دبي وهذه الدول بنسبة 17.6% في شهر فبراير الفائت، تليها أميركا الجنوبية (13.3%) وكومنولث الدول المستقلة (12.1%).

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 31 ألفاً و456 حركة في فبراير 2017 بانخفاض طفيف نسبته 3.2%، مقارنة مع 32 ألفاً و486 حركة في فبراير 2016. وبلغ متوسط ​​عدد الركاب لكل حركة 228 راكباً مقابل 223 راكباً.

وبلغ حجم الشحن الجوي 191575 طناً.