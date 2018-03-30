عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق سياحة وسفر

7 ملايين مسافر عبر مطار دبي خلال فبراير

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

استقبل مطار دبي الدولي ما يقرب من 7 ملايين مسافر في شهر فبراير 2018، وفقاً لتقرير حركة المرور الشهري الصادر عن مطارات دبي أمس.

وأظهر التقرير ثبات دول شرق أوروبا على قائمة الدول الأكثر نمواً، حيث ازدادت حركة السفر بين دبي وهذه الدول بنسبة 17.6% في شهر فبراير الفائت، تليها أميركا الجنوبية (13.3%) وكومنولث الدول المستقلة (12.1%).

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 31 ألفاً و456 حركة في فبراير 2017 بانخفاض طفيف نسبته 3.2%، مقارنة مع 32 ألفاً و486 حركة في فبراير 2016. وبلغ متوسط ​​عدد الركاب لكل حركة 228 راكباً مقابل 223 راكباً.

وبلغ حجم الشحن الجوي 191575 طناً.

كلمات دالّة

#مطار دبي الدولي, #أسواق, #اقتصاد, #رحلات جوية, #شحن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر