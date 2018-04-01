السويد تفرض رسماً "بيئياً" على الرحلات الجوية

فرضت #السويد اليوم الأحد، رسماً بيئياً على النقل الجوي يؤيده معظم السويديين، مع الارتفاع الكبير في عدد#الرحلات بالطائرات.

وقالت وزيرة #البيئة السويدية ايزابيل لوفن الناطقة باسم حزب دعاة حماية البيئة (الخضر) إن "هدف هذا الرسم هو التقليل من تأثير الطائرات على المناخ بعد الارتفاع الكبير في عدد الرحلات بالطائرات".

ويطبق هذا الرسم الذي تتراوح قيمته بين ستين و400 كورون سويدي (5,8 و38,8 يورو) حسب الوجهة، على كل الرحلات بالطائرات التي تقلع من مطار سويدي. وهي تشمل كل المسافرين باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وطواقم الطائرات والمسافرين الذي يتوقفون في السويد بدون تغيير الطائرة، وببعض الشروط، أولئك الذين يمرون من السويد ليستقلوا طائرة أخرى.

وينتقد حزب الوسط المعارض هذا الرسم، ويرغب في إجبار الطائرات على استخدام المحروقات الحيوية جزئياً.