السعودية.. السياحة في حائل تطرح 20 فرصة استثمارية

طرح مجلس التنمية السياحية بمنطقة #حائل عدداً من الفرص الاستثمارية في #القطاع_السياحي لزوار جناح المجلس المشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، الذي أنطلق أمس بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

واشتملت الفرص المطروحة على فندق صحراوي واستراحة طرق متكاملة ومجمع محلات لبيع المشغولات والحرف وقرية ونزل تراثية ونادي مغلق للرماية، فيما طرحت أمانة المنطقة فرصاً استثمارية شملت مدناً متنوعة كمدينة للنخيل ومدينة للاتصالات ومدينة ترفيهية وغيرها من المدن التي تخدم أهالي وزوار المنطقة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز وسط المدينة ومدينة النهايد العالمية.

من جانب آخر، طرحت الغرفة التجارية الصناعية بحائل فرصاً للمستثمرين شملت متجراً سياحياً ونزلاً تراثية سياحية وشركات خدمات سياحية، كما طرح منتجع السمراء بحائل فرصاً استثمارية شملت فندق من فئة 4 نجوم ونادياً صحياً ومطاعم ومقاهي وتلفريك.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل، والأمين العام لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة زياد بن عياده المصيول، أن مشاركة المجلس بالملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في المشاريع السياحية، وتسويق المنطقة كوجهة سياحية استثمارية جاذبة والتعريف بالتنمية السياحية والتسويق للمواقع والوجهات السياحية بحائل.

وأضاف المصيول أن الجناح الخاص بالمنطقة يشارك فيه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، من خلال تسويق المنطقة سياحياً وإبراز برامج الهيئة الخاصة بدعم الاستثمار السياحي، فيما تشارك أمانة حائل من خلال عرض لأبرز الفرص الاستثمارية السياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين في القطاع السياحي.