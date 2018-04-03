25 مليون زائر من أوروبا لدول الخليج على مدى 3 سنوات

تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الزوار القادمين من #أوروبا إلى دول #مجلس_التعاون_الخليجي بنسبة 17٪ خلال الفترة الممتدة من العام 2018 إلى 2020، وذلك بفضل وجود خيارات متنوعة لرحلات الطيران وأسعار تذاكر الطيران التنافسية، وزيادة عدد الفنادق متوسطة التكلفة في المنطقة، وفقاً لتقرير أصدرته "كوليرز إنترناشيونال" قبيل انطلاق فعاليات معرض #سوق_السفر_العربي (الملتقى 2018) في مركز #دبي التجاري العالمي خلال الفترة 22 - 25 أبريل.

وبحسب التوقعات، سيسافر نحو 24.6 مليون شخص من دول ا#لاتحاد_الأوروبي إلى دول الخليج على مدى السنوات الثلاث المقبلة من الآن وحتى عام 2020، وهي زيادة قدرها 4 ملايين مسافر إضافي بالمقارنة مع الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017.

وتمثل #الإمارات و #السعودية أبرز الوجهات المفضلة في منطقة الخليج بالنسبة للزائرين الأوروبيين. ومن المتوقع أن تستقبل الإمارات 14.5 مليون زائر، والسعودية 5.4 مليون شخص، وسلطنة عُمان 2.21 مليون شخص، والبحرين 1.72 مليون شخص، والكويت 738 ألف شخص من الآن وحتى عام 2020.

وقال سيمون بريس، المدير الأول لمعرض سوق السفر العربي: "تتمتع أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي بروابط وعلاقات تاريخية في مجال السياحة والسفر. وستشهد السنوات الثلاث القادمة زيادة في عدد القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وسيظهر هذا الارتفاع في قطاعي الترفيه والأعمال".

وأضاف: "كان السياح الأوروبيون يسافرون في السابق إلى دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بمنتجعاتها الفاخرة، إلا أننا نشهد زيادة في عدد المسافرين الشباب ومن الطبقة الوسطى. وسيكون النمو في الفنادق المتوسطة ذات الأسعار المعقولة إلى جانب زيادة عدد الرحلات الجوية منخفضة التكلفة، وإضافة رحلات مباشرة جديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، من أهم العوامل الأساسية في جلب نسبة أكبر من المسافرين الأوروبيين من الطبقة المتوسطة إلى المنطقة".

رحلات إضافية

أعلنت شركتا #طيران_الإمارات و #فلاي_دبي أخيراً إطلاق العديد من الرحلات الجديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، حيث تم الإعلان عن تسيير رحلات إلى صقلية ودوبروفنيك وكراكوف ولندن ستانستيد خلال العام 2018.

علاوة على ذلك، زاد مطورو الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي من تركيزهم على الفنادق المتوسطة ذات الجودة العالية، وتوجد في مدينتي دبي و #الرياض حالياً مجموعة من الفنادق المميزة من فئة الأربع نجوم مثل "ألوفت" و"سنترو" و"استوديو إم". وسيستمر هذا النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 19.1٪ بين 2018 و2020.

وسيرحب معرض سوق السفر العربي هذا العام بأكثر من 100 جهة عارضة من أوروبا، بما في ذلك "أتوت فرانس" و"هارد روك هوتيل لندن" و"مجلس السياحة السلوفيني" و"مكتب السياحة في إسبانيا" و"المكتب النمساوي الوطني للسياحة" و"هيئة السياحة التشيكية".

وذكر التقرير أن عدد المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أوروبا سيشهد زيادة بنسبة 36٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 8.5 مليون شخص.

قال بريس أيضاً: "يمثل المسافرون من الإمارات والسعودية ما نسبته 93٪ من إجمالي عدد المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أوروبا. وتعتبر ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا وسويسرا من أهم الوجهات الأوروبية التي يزورها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى ضعف الجنيه البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى توفير حافز إضافي للسياح المسافرين من دول الخليج إلى المملكة المتحدة، بينما تعتبر سويسرا الخيار الأمثل للسياحة الطبية بالنسبة لسكان المنطقة".

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي 2018 الضوء بشكل رئيسي على مفهوم #السياحة_المسؤولة، عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع #السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39,000 شخص، بمشاركة 2,661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته الـ25، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة جلسات تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال 25 سنة مقبلة.