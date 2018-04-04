46 مليون مسافر "ترانزيت" عبر دبي.. كنز سياحي غير مستغل

يمر أكثر من 46 مليون مسافر #ترانزيت عبر مطارات #دبي سنوياً، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، في وقت برزت دعوات إلى ضرورة تفعيل #سياحة_الترانزيت التي تعد من الكنوز السياحية غير المستغلة في دبي، على الرغم من وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من هذا المنتج السياحي الضخم.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر في القطاع السياحي دعوتهم للاستفادة من هذه الأعداد الضخمة من خلال تشجيعهم على الخروج من المطار، في حال كان لديهم الوقت الكافي للاستمتاع بالمنتج السياحي الذي توفره الإمارة، والتسوق من أرقى العلامات التجارية العالمية التي تتوزع في المراكز التجارية القريبة من المطار.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مجموعة من الفوائد العملية لخروج مسافر الترانزيت من المطار، أبرزها التعرف إلى المنتج السياحي في الإمارة عن قرب، ما قد يشجعه على تكرار الزيارة بشكل فردي أو عائلي. أما الفائدة الثانية فتتمثل في كون الخروج من المطار يعني مزيداً من الإنفاق سواء في المطاعم والمقاهي أو في مراكز التسوق، ما من شأنه أن ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل عام.