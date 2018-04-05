إياتا: نمو حركة النقل الجوي العالمية 7.6% في فبراير

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن حركة نقل الركاب على مستوى العالم زادت 7.6% في فبراير شباط من حيث إيرادات كيلومترات المسافرين.



وأضاف إياتا أن الطاقة الاستيعابية للطائرات (التي تقاس بكيلومترات المقاعد المتاحة) زادت 6.3% في فبراير شباط وإن معامل الحمولة ارتفع 0.9 نقطة مئوية إلى 80.4%.



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد إن زيادة أسعار الوقود وتكلفة العمالة في بعض الدول ستقلص على الأرجح حجم التحفيز الناتج عن انخفاض أسعار تذاكر الطائرات.