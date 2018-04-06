32.8 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات بالربع الأول

استقبلت مطارات الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 32.8 مليون مسافر مقارنة مع 33.1 مليون مسافر، بتراجع طفيف بواقع 0.7%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي الدولي يستحوذ على النصيب الأسد من عدد المسافرين، حيث استقبل 24 مليون مسافر في الربع الأول من العام، يليه مطار أبوظبي الدولي، بواقع 5.7 مليون مسافر في الربع الأول، ثم مطار الشارقة الدولي، بواقع 2.6 مليون مسافر، يليه مطار آل مكتوم الدولي، بواقع 338.6 ألف مسافر.

وسجل مارس من العام الجاري أعلى عدد مسافرين، بواقع 11.4 مليون مسافر، يليه يناير بواقع 11.3 مليون مسافر، ثم فبراير بواقع 10 ملايين مسافر. وفيما يتعلق بالحركة الجوية، فبلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 210.769 حركة مقارنة مع 231.085 حركة بتراجع 8.7%. وشهد شهر يناير 73198 حركة جوية، حيث سجل أعلى حركة جوية بالربع الأول من العام، في حين سجل فبراير 64754 حركة، ومارس 72817 حركة.

وسجل مطار دبي الدولي أعلى معدلات حكة جوية في الربع الأول بواقع 102.327 حركة، ومطار أبوظبي الدولي 32773 حركة، ومطار الشارقة 19534 حركة. وحول معدل الحركة اليومية في مارس، فسجل 2349 حوكة يوميا، مقارنة مع 2594 حركة في مارس من العام الماضي.

ويساهم قطاع الطيران بنحو 169 مليار درهم، ما يعادل 46 مليار دولار، أي بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.