مليار دولار تعزز السياحة العلاجية بدولة الإمارات

أفادت دراسة بحثية أن الإمارات تخطط لاستقبال أكثر من 500 ألف سائح صحي بحلول عام 2020. وذكرت الدراسة المقرر مناقشتها ضمن مؤتمر «دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية» الثلاثاء المقبل أن الإمارات تشهد توسعات كبرى في الخدمات الصحية، بحسب صحيفة البيان.

وتم الإعلان عن إطلاق مجموعة (إم.بي.إف) للرعاية الصحية، لتصبح أحد أكبر مقدمي الخدمات الصحية والطبية في دولة الإمارات، باستثمارات تبلغ 4 مليارات درهم، ( 1.088 مليار دولار).

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس أدارة المجموعة للصحافيين إن المجموعة الصحية تهدف لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية بالدولة، والعمل على توفير التخصصات النادرة، والدقيقة التي يحتاج اليها القطاع الصحي بالدولة.

وأضاف: «تستهدف مجموعة (إم.بي.إف) الصحية الوطنية، تقديم المعايير العالمية في خدمة المرضى والمراجعين، مايعزز مستوى السياحة العلاجية في الإمارات».

وكشف القاسمي، أن المجموعة تنفذ أربعة مستشفيات في دبي و12 مركزا صحيا جديدا موزعا على إمارات الدولة، يتم إنشاؤها وتشغيلها كاملة خلال ثلاث سنوات مقبلة.