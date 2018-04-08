دبي تضيف 1723 وحدة فندقية جديدة في 3 أشهر

شهد قطاع الضيافة في #دبي إضافة 1723 غرفة وشقة فندقية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقديرات الأولية غير الرسمية والتي أظهرت استحواذ الفنادق المتوسطة من فئة الأربع والثلاث نجوم على النصيب الأكبر منها.

وأظهر رصد أجرته صحيفة "الاتحاد" للفنادق الجديدة التي دخلت سوق الضيافة في دبي خلال الربع الأول، دخول علامات فندقية لأول مرة إلى السوق كعلامة زعبيل هاوس من جميرا وعلامة جيفورا التي دخلت موسعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتشغيلها لأطول فندق في العالم بطاقة 528 غرفة وجناحاً فندقيا، فضلا عن توسع علامات قائمة مثل علامة البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، وكذلك علامة ألوفت التابعة لمجموعة ماريوت الدولية.

وبحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، شهد قطاع الضيافة في دبي دخول نحو 855 غرفة وشقة فندقية جديدة للقطاع لنحو 7 فنادق، وذلك خلال شهري يناير وفبراير فقط، شملت فندقاً من فئة الخمس نجوم بطاقة 190 غرفة وفندقين من فئة الأربع نجوم بطاقة 342 غرفة، وفندقين من فئة الثلاث نجوم بطاقة 101 غرفة، فضلاً عن منشأتين للشقق الفندقية بطاقة 222 شقة فندقية ديلوكس وسوبر.

وشهد الربع الأول من العام الجاري الإعلان عن افتتاح فندق "جيفورا" كأطول فندق في العالم، بارتفاع 356 متراً وبطاقة 528 من الغرف والأجنحة، كما أعلنت مجموعة روتانا للفنادق خلال شهر مارس الماضي عن افتتاح فندقي البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، بإجمالي 280 غرفة وشقة فندقية منها 190 غرفة لفندق البندر روتانا، و90 شقة في البندر أرجان ليرتفع مجموع غرف المجموعة في دبي إلى نحو 3142 في 11 فندقا.

وأعلنت مجموعة جميرا للضيافة خلال شهر مارس الماضي أيضاً عن التشغيل الرسمي لفندق زعبيل هاوس ميني، الذي يعد أول فنادق العلامة الجديدة "زعبيل هاوس" التي أطلقتها المجموعة مطلع العام الجاري، ضمن خططها لتقديم نموذج جديد في فئة الفنادق المتوسطة من فئة الثلاث والأربع نجوم التي تشهد طلباً قوياً خلال هذه المرحلة، بحسب صحيفة "البيان".