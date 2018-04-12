استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا بعد توقف عامين

قالت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الخميس، إن شركتها الوطنية مصر للطيران استأنفت اليوم رحلاتها إلى روسيا من مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف العام.

وكانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر في أكتوبر 2015 بعد أن فجر إرهابيون قنبلة بطائرة لشركة متروجت الروسية إثر مغادرتها منتجع شرم الشيخ السياحي، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

واستقبل مطار القاهرة الدولي في وقت مبكر من اليوم أولى الرحلات الروسية إلى مصر بعد استئناف حركة الطيران.

ووقعت مصر وروسيا في ديسمبر اتفاقاً بشأن التعاون في أمن الطيران المدني، في أول خطوة نحو استئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة.

وذكرت وزارة الطيران المصرية في بيان صحافي اليوم أنها "ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى موسكو".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله إن روسيا ومصر قد تستأنفان المحادثات بشأن فحص مطارات البحر الأحمر القريبة من منتجعي شرم الشيخ والغردقة خلال الربيع.