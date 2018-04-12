إعمار للضيافة و"أرادَ" تتعاونان لإطلاق فنادق بـ"الجادة"

وقعت شركة "أرادَ"، المشروع المشترك بين "كيه بي دبليو للاستثمارات" و"مجموعة بسمة"، اتفاقية إدارة مع "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، لإطلاق ثلاثة فنادق جديدة في الشارقة.

وستطلق "مجموعة إعمار للضيافة" الفنادق الجديدة تحت مظلة علاماتها التجارية الثلاث "العنوان للفنادق والمنتجعات"، المتخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة، و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، العلامة التجارية العصرية الراقية، و"روف للفنادق" الحديثة من الفئة المتوسطة. وسيتم إنشاء الفنادق الثلاثة في مشروع "الجادة" المتكامل الممتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة، والذي يجري تطويره ليكون وجهة ترفيهية عصرية مميزة في الشارقة.

وبموجب الاتفاقية، ستدير "مجموعة إعمار للضيافة" فندق العنوان الجادة الشارقة الذي سيضم 150 غرفة، والعنوان رزيدنسز الجادة الشارقة، الذي يضم 150 شقة فندقية حصرية في منطقة الردهة المركزية في قلب مشروع "الجادة"، وهي المنطقة التي تولت تصميمها شركة "زها حديد للهندسة المعمارية" على مساحة 1.9 مليون قدم مربعة.

وعلى مسافة قريبة، يقع فندق فيدا الجادة الشارقة الذي يضم 175 غرفة وفيدا رزيدنسز الجادة الشارقة الذي يضم 120 شقة فندقية. أما فندق روف الجادة الشارقة فيضم 300 غرفة ويقع في مركز الأعمال "بزنس بارك". ومن المقرر طرح شقق "العنوان" و"فيدا" الفندقية للبيع خلال الربع الأخير من 2018.

وقال محمد العبار: "تساهم شركة "أرادَ" في رسم ملامح جديدة لقطاع التطوير العقاري والتجاري في الشارقة، وهو ما يتجسد في مشروع "الجادة" المتكامل الذي سيساهم في دعم جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجارب ضيافة تنسجم مع احتياجات وتطلعات سكان الإمارة وزوارها. كما تقدم الاتفاقية نموذجاً للتعاون البنّاء لتطوير مشاريع مستقبلية هامة، ونتطلع قدماً إلى مساهمة علاماتنا التجارية الفندقية الثلاث "العنوان" و"فيدا" و"روف" في إثراء مجموعة المرافق المتكاملة التي يحتضنها مشروع "الجادة".

وبدوره قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تتمتع الشارقة بقيمة سياحية كبيرة تتجسد في متاحفها الثقافية ووجهاتها الطبيعية المميزة. ومع دخول علاماتنا التجارية الثلاث إلى الإمارة للمرة الأولى، فإننا نواصل توسعة نطاق حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع في الوقت ذاته إلى المساهمة في تعزيز نمو القطاع السياحي في الشارقة. وفي الوقت الذي سيستقطب فيه "العنوان الجادة الشارقة" نخبة المسافرين، يستهدف "فيدا الجادة" الجيل الجديد من السياح ورجال الأعمال، ويقدم "روف الجادة" وجهة راقية توفر قيمة كبيرة للضيوف. وتعكس الفنادق الثلاثة قيم علاماتها التجارية وتصاميمها المميزة، وتمتاز بمواقع حيوية تضمن للزوار سهولة التنقل".

وتم إطلاق مشروع "الجادة" عام 2017 من قبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتبلغ قيمة المشروع 24 مليار درهم وأصبح خلال فترة قصيرة أكثر المناطق السكنية استقطاباً للمشترين في الإمارة.

وسيتم تسليم المشروع على مراحل ابتداءً من عام 2019 ومن المقرر استكماله عام 2025.