مصر تتوقع موسما سياحيا جيدا بعد عودة الرحلات مع روسيا

بعد عامين ونصف من التوقف، استأنفت شركات الطيران رحلاتها بين القاهرة وموسكو، أمس الخميس، مع تفاؤل وسط قطاع السياحة المصرية بانتعاشة كبيرة خلال موسم الصيف المقبل.

وتوقع عاملون في قطاع السياحة المصري أن تسهم عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو في انتعاشة كبيرة للسياحة المصرية التي تشهد تراجعاً مستمراً منذ ثورة يناير من العام 2011.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر في أكتوبر من العام 2015 بعد واقعة تفجير طائرة لشركة "متروجت" الروسية عقب مغادرتها منتجع شرم الشيخ السياحي ما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

واستقبل مطار القاهرة الدولي صباح أمس الخميس، أولى الرحلات الروسية إلى مصر بعد استئناف حركة الطيران.

وفي ديسمبر الماضي وقعت الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية اتفاقاً بشأن التعاون في أمن الطيران المدني، في أول خطوة نحو استئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة.

وذكرت وزارة الطيران المصرية في بيان صحفي اليوم أنها "ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى موسكو".

وفي فبراير الماضي نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله إن روسيا ومصر قد تستأنفان المحادثات بشأن فحص مطارات البحر الأحمر القريبة من منتجعي شرم الشيخ والغردقة خلال الربيع.

وقال مدير حجوزات أحد فنادق مدينة شرم الشيخ، أحمد عبد الله، إن السياحة في مدينة شرم الشيخ تعتمد بشكل مباشر على السياحة الروسية، ومنذ توقف الرحلات بين مصر وروسيا شهدت السياحة في المدينة انتكاسة كبيرة دفعت عدد كبير من أصحاب المشاريع السياحية إلى تجميد أنشطتهم.

وتوقع في حديثه مع "العربية.نت"، أن تبدأ الحركة السياحية في التعافي خلال الأيام المقبلة، ما يبشر بموسم سياحي جيد خلال الصيف المقبل.

وتشير بيانات رسمية لوزارة السياحة المصرية إلى إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال شهر فبراير الماضي ارتفعت بنسبة 35.5% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، مسجلين 730.2 ألف سائح.

وسجلت الليالي السياحية التي قضاها السائحين في مصر خلال فبراير زيادة كبيرة بنسبة 48.8% لتسجل 670 ألف ليلة سياحية، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وتصدرت ألمانيا قائمة الأسواق المصدرة للسياحة في مصر، بعدد سائحين 115.5 ألف سائح خلال فبراير، بزيادة عن 61% عن نفس الشهر العام الماضي.

وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني بعدد 87 ألف سائح بارتفاع نحو 28% عن فبراير من العام الماضي، ثم المملكة المتحدة بنحو 35 ألف سائح بزيادة 41%.

وأظهرت البيانات أن سياحة السوق العربي شهدت زيادة طفيفة بنسبة 14% خلال فبراير ليصل أعداد السائحين إلى 151 ألف سائح.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق العربية المصدرة سياحة إلى مصر ليصل عدد سائحيها إلى 49 ألف سائح، تلتها ليبيا بنحو 34.9 ألف سائح، ثم الأردن بـ 12.2 ألف سائح.

وسجلت السياحة الوافدة في الأسواق الأفريقية في فبراير زيادة بنحو 10% لتصل أعدادها إلى 43 ألف سائح، وتصدرت السودان، ونيجريا قائمة البلدان المصدرة سياحة لمصر من هذا السوق.

وارتفعت نسبة السياحة الوافدة من سوق أمريكا الشمالية بـ23% خلال فبراير لتصل أعدادها إلى 22.4 ألف سائح، وسجلت السياحة الوافدة من المكسيك زيادة بـ81%، والوافدة من الولايات المتحدة 25%.

ونمت السياحة الوافدة من السوق الأسيوي ومنطقة الباسيفك زيادة طفيفة بلغت 6% لتصل أعداد السياحة الوافدة من هذا السوق 64.5 ألف سائح.

وشهدت السياحة العام الماضي، انتعاشة قوية حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة 53.7%، لتتجاوز السياحة عثرتها التي منيت بها منذ سقوط طائرة ركاب روسية بالقرب من جزيرة سيناء في أكتوبر 2015.