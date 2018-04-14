طيران الاتحاد مهتمة بشراء "إير إنديا" الهندية

تخطط الاتحاد للطيران لتقديم عرض لشراء شركة طيران «إير إنديا» الهندية، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة بلومبيرغ، التي أفادت بأن الاتحاد للطيران تبحث عن شركاء لها لتكوين اتحاد شركات لشراء الناقلة الهندية المثقلة بالديون، بحسب صحيفة البيان.

وبدأت الاتحاد مرحلة جس النبض مع مجموعة «ريلاينس» الهندية العملاقة المملوكة للملياردير الهندي المعروف أنيل أمباني من أجل إبرام شراكة لشراء «إير إنديا».

وعلى صعيد آخر، أبرمت الاتحاد للطيران الهندسية، شراكة مع شركة «بيغ ريب» الألمانية المتخصصة في أبحاث وتطبيقات التقنية المستقبلية.

وتهدف هذه الشراكة التي أبرمت في العاصمة الألمانية برلين إلى وضع خارطة طريق للجيل المقبل من حلول تقنية التصنيع بالإضافة، والمعروفة أيضاً باسم وبتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في صناعة الطيران.