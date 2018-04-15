عملية خداع بتقديم تذاكر مجانية..فكيف ردت طيران الإمارات

حذرت #طيران_الإمارات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من عملية احتيال انتشرت على هذه المواقع، يدعي المروجون لها بتقديم تذاكر طيران مجانية.

فإذا تلقيت رسالة على "فيسبوك" أو "تويتر" أو "واتساب " تزعم بأن طيران الإمارات لديها عرض ترويجي جديد يوفر فرصة للمسافرين للحصول على تذاكر طيران مجانية تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السنوية للخطوط الجوية، فكن حذراً إنها عملية احتيال.

وقال متحدث باسم الشركة: "لن نمنح تذاكر مجانية"، بحسب ما ورد في صحيفة "غولف نيوز".

ولم تقدم طيران الإمارات أية تفاصيل إضافية حول أحدث عملية احتيال، لكن وفقا للمعلومات ، يتم إرسال رسائل مزيفة مفادها أن طيران الإمارات تمنح تذكرتي سفر مجانيتين إلى 500 من عملائها المحظوظين احتفالات بالذكرى السنوية الـ 32 للشركة.

ويبدو أن الرسالة المزيفة مثال آخر على عملية خداع جديدة، حيث يتم دفع الأشخاص للنقر على الروابط "المزيفة" لسرقة المعلومات الشخصية أو كلمات المرور أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول.