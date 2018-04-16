"الاتحاد للطيران" تلغي رحلاتها إلى بيرث وإدنبرة

تعتزم #الاتحاد_للطيران وقف عملياتها التشغيلية إلى مدينة بيرث الأسترالية وإدنبرة الأسكتلندية، اعتباراً من مطلع أكتوبر 2018، في إطار سعيها إلى مراجعة عملياتها التشغيلية من وقت لآخر، وتعديل شبكة وجهاتها بما يتماشى مع التطورات الراهنة وتوقعاتها المستقبلية.

وأكدت الشركة في بيان، التزامها نحو أسواق السفر وضيوفها الكرام على مستوى المملكة المتحدة وأستراليا، وذلك عبر الاستمرار في تشغيل رحلاتها إلى عدد من الوجهات الأخرى في كلا الدولتين، واللتين تدخلان ضمن الأسواق الرئيسية للشركة، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وتسير الشركة رحلات إلى 3 وجهات في أستراليا، هي سيدني وملبورن وبريسبن، أما في المملكة المتحدة فتيسر الشركة رحلات إلى وجهتين هما هيثرو لندن ومانشيستر.

وستقوم الشركة بالتواصل مع الضيوف المتأثرين بهدف إبلاغهم بهذه التغييرات والحجز لهم على رحلات بديلة، إضافة إلى توفير عدد من خيارات السفر الأخرى.