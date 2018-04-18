"ذا كوين إليزابيث 2" من سفينة إلى فندق عائم في دبي

افتتح في دبي اليوم الأربعاء، فندق فخم عائم على متن سفينة #ذا_كوين_اليزابيث2 الشهيرة، التي رست في دبي عام 2008، بهدف تعزيز السياحة في الإمارة.

وقال المنظمون إن السفينة التي خضعت لتجديدات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، لتحويلها إلى فندق عائم، ستكون وجهة سياحية حديثة في المدينة.

وسيفتتح الفندق العائم الذي يقع في ميناء راشد، على مراحل، ويضم مرافق ترفيهية احتفظت بطابعها الكلاسيكي الفريد.

وتشتهر دبي بفنادقها الفخمة والحديثة، بينما يشير المنظمون إلى "ذا كوين اليزابيث 2" التي بدأت مسيرتها في العام 1969 وأنهتها العام 2008، ما زالت تحتفظ بالمرافق نفسها التي خضعت للتجديد فقط.

وقال عدنان علي العبار، المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن "الفندق محجوز بالكامل خلال الشهرين القادمين"، موضحاً أن هذا "يترجم أهمية هذه الباخرة في الماضي ونجاح دبي في القيام بتجديد الباخرة لتعيش لأجيال قادمة".

وشرح العبار لوكالة "فرانس برس" أن "الفارق الحقيقي هو أنك بفندق في دبي، في ميناء راشد وفي العام 2018، لكن الإحساس والتجربة والجو في الممرات والغرف والمسارح والسينما والمطاعم هو إحساس العام 1969، في الوقت الذي أبحرت فيه الباخرة".

وكانت السفينة التي أحيلت إلى التقاعد بعد 39 عاماً من الخدمة، أكملت 25 جولة حول العالم، وأتمت 1400 رحلة واستضافت 2,5 مليون راكب.