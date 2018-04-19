أكبر مدينة ترفيهية "تحيي" شخصيات "وارنر براذرز"..كيف؟

تقدم العاصمة أبوظبي للعالم في يوليو المقبل أول وأكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم، تعيش داخلها أشهر شخصيات #وارنر_براذرز .

تعد #المدينة_الترفيهية_الأولى في العالم، حيث ستفتتح أبوابها في الـ25 من يوليو بشراكة مع "ميرال" مطور الوجهة التي تحتضنها العاصمة الإماراتية.

6 مناطق تجسد كل واحدة حكاية مستوحاة من شخصيات يسترجع بها الزوار ذكريات ارتبطت بطفولتهم، توم أند جيري وباتمان وباغز باني وغيرها كثير.

يقدم عالم وارنر براذرز، هذه التجربة على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، من خلال 29 لعبة ومرفقا ترفيهيا، وعروض كرتونية حية.

استطاعت "العربية " خلال جولة لها في هذا العالم المليء بالخيال، إلقاء نظرة سريعة على آخر مراحل إنشاء المشروع الضخم المقدرة تكلفته بأكثر من "مليار" دولار، كما سيقدم عالم وارنر براذرز، لزواره ألعابا جديدة.

يقول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع محمد خليفة المبارك إن لعبة باتمان ستكون للمرة الأولى في أبوظبي فهي غير موجودة بالعالم.

تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي قد شهدت مرافقها السياحية العام الماضي نحو 27 مليون زائر، والوجهة الجديدة بمثابة معلم سياحي جاذب لعدد أكبر من عشاق الرسوم المتحركة من مختلف الأعمار.