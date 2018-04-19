ألمانيا تشارك بقوة في سوق السفر العربي وعينها على السائح الخليجي

أعلن "المجلس الوطني الألماني للسياحة" عن مشاركة قوية في #سوق_السفر_العربي 2018 بدبي، وذلك بحضور 21 شريكاً من كبريات المؤسسات السياحية الألمانية، التي تهدف إلى رفع معدلات نمو عدد السياح الخليجيين إلى هذا البلد الأوروبي الغني بمنتجه السياحي المتنوع.

وسيتواجد ممثلون من كبريات المدن الألمانية، مثل فرانكفورت ودوسلدورف وهانوفر وفيسبادن في الجناح الذي يمتد على مساحة 120 متراً مربعاً، إضافة إلى هيئات سياحية تمثل الأقاليم المختلفة لألمانيا من أجل زوار المعرض الذي يستمر بين 22 و25 أبريل 2018.

وأشارت الإحصاءات الحديثة إلى أن السوق الخليجية تعتبر من بين أهم ثلاثة أسواق غير أوروبية لتصدير السياح إلى #ألمانيا بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية، ويعتبر في مقدمة أول عشرين سوقاً على مستوى العالم.