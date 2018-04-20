دبي تعتمد تقنية "البلوك شين" لتعزيز تنافسية القطاع السياحي

أكد هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) "حرص الدائرة على تعزيز مكانة القطاع السياحي في الإمارة لجعل دبي متقدّمة عن مدن العالم الأخرى بعشر سنوات على الأقل، وذلك من خلال زيادة وتيرة التحوّل الرقمي، واعتماد الحلول الذكية عبر الهواتف النقالة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، خصوصاً أن قطاع السفر حالياً يُعتبرُ من أكثر القطاعات التي تشهد تحوّلات جذرية نظراً للتطوّر التقني الكبير، وما له من تأثير على رحلة الزوّار خلال مراحلها المختلفة".

وقال: "تقدمنا بمبادرة "سياحة 2.0" بهدف إعادة صياغة المنظومة السياحية عبر استخدام تقنية البلوك شين، وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتقديم عروض مميّزة للزوّار من جميع دول العالم وتحسين تجربة السياح وتحقيق رؤية دبي السياحية 2020 الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2020".

ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود (دبي للسياحة) الساعية إلى تعزيز جهود الترويج السياحي لإمارة دبي، بحيث تدعم المنصة مستوى الوعي بالعروض السياحية الجذابة لجميع الزوار، بما يرسخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في قطاع يشهد تنافساً كبيراً، وبما يُسهم أيضاً في تسهيل الوصول إلى منتجنا السياحي وتجاربنا المختلفة لتكون في متناول المتعاملين كافة، وجعلهم يشعرون بأنهم أسعد الزوّار في العالم.

وستكون دبي أول مدينة تتيح معلومات السفر أمام الجميع من خلال استخدام هذه التقنية الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفورية والراحة التي يسعى إليها المتعاملون والسوق العالمي، حيث ستتمكّن الشركات وكذلك المتعاملون عبر تطبيق تقنية البلوك شين، من الوصول المباشر إلى السعة الفندقية في دبي وأسعار الغرف بسهولة ويسر.

وأضاف: "لقد بلغ عدد المنشآت الفندقية في دبي مع نهاية العام الماضي 681 فندقاً تضم 107،431 غرفة فندقية، وهذا العدد مرشّح للارتفاع ونحن نتّجه نحو تحقيق رؤية دبي السياحية 2020. وسيساهم توفير المنصة في الارتقاء بعامل المعرفة حول السعة الفندقية بنسبة 100% ما يمكن الشركات الناشئة من توفير حلول إبداعية وتقديم خدمات مميّزة للجمهور، وسوف تكون قادرة على التنافس بشكل فعّال مع أكبر المنافسين في هذا المجال".

وأضاف المري: "مع ريادتنا في اعتماد هذا النوع من التقنية الافتراضية في قطاع السياحة، والتي تتميّز بأعلى درجات الأمان والشفافية، سيكون باستطاعتنا تبسيط الإجراءات ومنح ما يُعرف بـ"ديمقراطية السفر" للجميع. كما أنه ومن خلال طرح هذه المبادرة الرائدة فإننا نهدف إلى توفير خيارات مباشرة أمام الزوّار الدوليين عن السعة الفندقية في دبي ضمن بيئة آمنة توفّر الوقت".

وأضاف: "نتطلع إلى العوائد الإيجابية للمشروع على الناتج المحلي الإجمالي، حيث إنّ التأثير طويل المدى لهذه المبادرة هو ضمان النمو المستقبلي لقطاع السياحة، وهو عنصر رئيسي في اقتصاد دبي. وتشير الإحصاءات إلى زيادة عدد الزوّار إلى دبي بشكل ملحوظ، حيث استقبلت الإمارة حوالي 15.8 مليون زائر خلال العام 2017 بزيادة قدرها 6.2% عن العام 2016".